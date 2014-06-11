‘Bu havalar normal değil’



İklim araştırmacısı Mojib Latif, özellikle Kuzey Ren Vestfalya'yı etkileyen aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle bağlantısı olduğu görüşünde.

Kiel Okyanus Araştırmaları Merkezi'nde görevli olan Profesör Latif, “Bu artık normal değil. Almanya'da yılın bu kadar erken vaktinde ve neredeyse tüm ülke genelinde bu kadar yüksek sıcaklıklar hiç olmamıştı“ şeklinde konuştu. Latif, aşırı sıcaklıklar göz önünde bulundurulunca, kasırga benzeri şiddetli fırtınaların şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Profesör Latif, “İklim değişikliği ve etkileri giderek daha fazla hissedilir olacak. Almanya küresel ısınmanın etkilerini hissediyor“ dedi. Bunun geri döndürülemeyeceğini kaydeden Latif, ”Dünya genelinde sera gazı salınımı bugün durdurulsa bile, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmemiz onlarca yıl alacaktır“ dedi.

Seferler iptal

Fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ancak hasarın boyutlarının çok yüksek olduğu kaydediliyor. Bu nedenle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çarşamba günü de çok sayıda tren seferinin iptal edilmesi ya da gecikmeler yaşanması bekleniyor.

Deutsche Bahn, fırtınanın yol açtığı hasar nedeniyle çok sayıda rayın zarar gördüğünü bildirdi. Çok sayıda yerel tren seferi ve tramvay seferlerinde de iptaller söz konusu.

Pazartesi gecesi meydana gelen fırtına nedeniyle altı kişi hayatını kaybederken 67 kişi de yaralanmıştı.

Fırtına Aşağı Saksonya eyaletinde de hasara yol açtı.