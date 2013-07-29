Bu hafta piyasalar için 'yoğun' geçecek

Asya hisse senetleri, Japonya'nın en büyük şirketlerinin karlarını açıklaması ve Çin'in hükümet borçlanmalarında denetime gitmesinin ardından, düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Avrupa hisse senedi endeks vadeli kontratları yükseldi, yen ve Japon tahvilleri değer kazandı. Gümüş ve ham petrol ise düştü.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1.4 düşerek, Tokyo saati ile 15:08'de, 133.54 puana indi. Japonya'da Topix Endeksi yüzde 3.2 kaybetti ve 27 Haziran'dan bu yana en düşük kapanışına yönlendi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1.9 geriledi. Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.2 düşerken, Euro Stoxx 50 endeks vadeli kontratları yüzde 0.3'lük bir çıkış gerçekleştirdi. Yen dolar karşısında, Japonya'nın 30 yıl vadeli tahvil faizlerinin son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte, yüzde 0.4 yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş yüzde 0.9 kaybederken, ham petrol New York'ta yüzde 0.5 düştü.