T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bu hafta piyasalar için 'yoğun' geçecek

Avrupa hisse senedi endeks vadeli kontratları yükseldi, gümüş ve ham petrol ise düştü

29 Temmuz 2013 13:01

Asya hisse senetleri, Japonya'nın en büyük şirketlerinin karlarını açıklaması ve Çin'in hükümet borçlanmalarında denetime gitmesinin ardından, düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Avrupa hisse senedi endeks vadeli kontratları yükseldi, yen ve Japon tahvilleri değer kazandı. Gümüş ve ham petrol ise düştü.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1.4 düşerek, Tokyo saati ile 15:08'de, 133.54 puana indi. Japonya'da Topix Endeksi yüzde 3.2 kaybetti ve 27 Haziran'dan bu yana en düşük kapanışına yönlendi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1.9 geriledi. Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.2 düşerken, Euro Stoxx 50 endeks vadeli kontratları yüzde 0.3'lük bir çıkış gerçekleştirdi. Yen dolar karşısında, Japonya'nın 30 yıl vadeli tahvil faizlerinin son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte, yüzde 0.4 yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş yüzde 0.9 kaybederken, ham petrol New York'ta yüzde 0.5 düştü.

 

ETİKETLER

piyasalaravruğadünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24