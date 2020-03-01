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Bu hafta hava nasıl olacak?

Doğuya kar, batıya bahar geliyor

01 Mart 2020 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin bu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadoluda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır." denildi. 

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

 

 

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