Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 1,89'luk yükselişle tamamlarken külçe altının gram satış fiyatında yüzde 1,30'luk artış görüldü.

Bu hafta küresel piyasalar ABD başkanlığını devralan Donald Trump'ın yaptığı konuşmaya odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Döviz kurunda yaşanan sert yükselişlerin önüne geçmek ve Türk lirasına istikrar kazandırmak için attığı adımları takip etti.

Gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,89'luk yükselişle 83.067,15 puandan tamamladı.

Aynı haftada BIST Mali Endeksi yüzde 1,52'lik artışla 108.198,11 puana tırmanırken, Sanayi Endeksi yüzde 1,88'lik primle 90.255,04 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 2,80'lik yükselişle 53.737,22 puana çıktı.

Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 1,59'luk artışla 70.279,46 puan, Bankacılık Endeksi de yüzde 1,83'lük değer kazancı ile 135.801,16 puan olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,30'luk artışla 147,9 lirayı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,43'lik yükselişle 990 lirayı buldu.

En çok yükselen hisse senedi Oylum Sınai Yatırım AŞ

Borsa Gündem'de yer alan habere göre, Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Oylum Sınai Yatırım AŞ olurken, şirket hisseleri yüzde 50 değer kazandı. Bunu yüzde 45,7'lik artışla Doğan Burda Dergi Yayıncılık, yüzde 26,53'lük yükselişle de Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden Hisse ise yüzde 24,41 ile Berkosan Yalıtım oldu. Bu hisseyi yüzde 22,23'lük düşüşle Temapol Polimer ve yüzde 14,29'luk azalışla Euro Kapital Yatırım Ortaklığı takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 35 milyar 984 milyon 392 bin 620 lirayla Koç Holding, 33 milyar 180 milyon lirayla Garanti Bankası, 31 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Döviz yükseldi

Serbest piyasada euro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,90'lık yükselişle 3,8200 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,97'lik artışla 4,070 liraya ulaştı.

Geçen hafta 4,6140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta 4,7030'a yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kazanarak 3,7970 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.