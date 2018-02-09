Bu hafta ekonomi gündeminde neler oldu?

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda satış dalgası devam ederken yurt içinde de BİST 100 Endeksi bugün yüzde 1 düşüş yaşadı.

Dolar, hafta içinde yükselişini hızlandırdı ve hem majör hem de gelişen ülke para birimleri karşısında pozitif performans sergiledi.

TL tarafında ise bu hafta zayıf seyir hakimdi ve TL; sterlin ile frank karşısında rekor düşüş yaşarken dolar karşısında 3,83; euro karşısında da 4,70 seviyesine geriledi.

Yurt içinde Gram Altın fiyatları, ons tarafındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artış nedeniyle 162 TL üzerine yükseldi.

Investing.com'da yer alan habere göre bu haftanın ekonomi gündeminde yaşanan önemli gelişmeleri şöyle:

ABD’de başlayan ve hem Asya hem de Avrupa piyasalarına da sıçrayan düşüşler ve tahvil faizlerindeki artışlar özellikle gelişen ülke piyasalarında endişe yaratırken para birimlerinde de kayıplara neden oldu.

Bu hafta EUR/USD , GBP/USD ve Ons Altın tarafında sert düşüşler yaşandı. Dolar haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanırken sterlin ve altın düşüşünü 2. haftaya taşıdı.

İngiltere Merkez Bankası, faiz değişikliğine gitmedi, ancak yakın zamanda faiz artışına başlayacağının mesajını verdi.

Bugün ABD komisyonu başkanı Barnier, Brexit sürecine dair İngiltere’nin AB kurallarına uymaması durumunda Brexit'in gerçekleşemeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından sterlin gün içi kayıplarını genişletti.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ancak dışa kapalı bir sisteme sahip olan Çin’in, sermayenin ülke dışına aktarılması konusundaki katı kurallarını yumuşattığı haberleri yuanda gerileme yaratırken doların yükselişini hızlandırdı.

Dolar, bu hafta toparlanma göstermesine karşın yen karşısında 110,0 seviyesi üzerinde tutunamadı ve USD/JPY paritesi haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.