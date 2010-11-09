-BU HAFTA DA SICAK GEÇECEK ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Türkiye genelinde hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonuna kadar yurdun batı kıyıları dışında kalan yerlerde yağış beklenmiyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sis hadisesi iç ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri hafif yağmurlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde yer yer sis görülecek. Rüzgar Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek. Yarın kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri hafif yağmurlu, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis görülecek. Rüzgar, Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmeye devam edecek. 11 Kasım Perşembe günü ise yurtta yağış beklenmiyor. Batı bölgeleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis etkili olacak. Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek. 12 Kasım Cuma günü de Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevreleri hafif yağmurlu, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer sis görülecek.