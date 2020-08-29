Bu hafta altın, euro kazandırdı; dolar, borsa kaybettirdi

Bu hafta dolar/TL yüzde 0,07 değer kaybederken altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, euro/TL yüzde 0,94 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,84 düştü.

Dünya'nın haberine göre Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 artışla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya çıktı. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı.