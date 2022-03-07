Bu hafta akaryakıta iki yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zamların ardından, bu haftada da yeni zamlar bekleniyor.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre bu gece litre fiyatının motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanması bekleniyor.

Zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,67 TL'den 19,24 TL'ye, Ankara'da 18,77 TL'den 19,34 TL'ye, İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,75 TL'den 22,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,86 TL'den 22,30 TL'ye yükselecek.

Yarın gece de zam bekleniyor

Salıyı çarşambaya bağlayan gece de 1 TL ile 1,50 TL arasında akaryakıta zam gelmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25 TL'ye dayanacak. Benzinin litre fiyatı da 20 TL'yi geçecek.