Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

T24- Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolunun Ankara-Gerede Kesimi Akıncı Gişeleri ile Kızılcahamam Kavşağının 25-29. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 26 ağustosa kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.





Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir-Sincan Kavşağı kesimi arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Sincan istikameti 5 Eylül'e kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Mekece-Bozüyük yolunun 68-69. kilometreleri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos'a kadar ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü düzenlenecek.

Bozüyük Çevre yolunun 9-10. kilometreleri arasındaki yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos'a kadar sağ taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolunun Bolu Batı-Bolu Doğu Kavşağı Kesimi 2-7. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos'a kadar İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolunun Gebze Köprülü Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasında asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Kasım'a kadar Güney taşıma yolu İstanbul-Ankara istikameti pazartesi-salı-çarşamba-perşembe günleri 22. 00-07. 00, cuma günü 24. 00-07. 00, cumartesi günü ise 22. 00-11. 00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım D-100 yolundan sağlanacak.

Zonguldak-Ereğli yolunun 7-13. kilometreleri arasındaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım ağır tonajlı araçlar için Zonguldak-Devrek-Mengen, diğer araçlar için ise Üniversite Hastanesi güzergahından sağlanıyor.

Havran-Balıkesir yolunun 22-24. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yarına kadar 14. 00-17. 00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Havran-Balıkesir yolunun 51-53. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 26 Ağustos'a kadar 14. 00-17. 00 saatleri arasında yol trafiğe kapalı olacak.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Taşoluk, Ayran, Kızlaç ve Aslanlı Tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Ekim'e kadar her iki yönde zaman zaman bazı şeritler trafiğe kapatılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 52-53. kilometreleri arasındaki Dicle Kent Bulvarı Kesişim Köprülü Altgeçit kavşak çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ulaşım alternatif güzergahtan sağlanacak.

TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Kınalı Kavşağı arasında bulunan köprü ve viyadükler ile TEM Otoyolunun Mahbutbey Kavşağı-Anadolu Otoyolu Kavşağı arasında yıl sonuna kadar 09. 00-17. 00 saatleri arasında depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ortaklar-Söke-Milas yolunda sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13. 00-17. 00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.

Ortaklar-Söke-Milas yolunun Pınarcık Köyü mevkisi, Dibekdere Köyü mevkisi ve Milas Devlet Hastanesi mevkisindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 14. 00-16. 00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü düzenlenecek.

Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14. 00-16. 00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Finike-Elmalı yolunun 48-50. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14. 00-16. 00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında bazı kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08. 00-19. 00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor.

Artvin-Şavşat yolu üzerindeki baraj inşaatı nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım bekleyen araçlar için aralıklarla çift yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15. 00-17. 00 saatleri arasında ulaşıma kapatılıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 35-44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 08. 00-18. 00 saatleri arası trafiğe kapatılarak küçük tonajlı araçlar için trafik Taşkıran-Demirli-Köknar istikametindeki servis yolundan sağlanacak.

Menemen-Manisa yolunun 4-15. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 14. 00-17. 00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor.

Niksar-Reşadiye-Erzincan yolunun 49-52. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle 07. 00-12. 00 ile 13. 00-18. 00 saatleri arasında ulaşım 20 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 23. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 11. 00-16. 00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.





