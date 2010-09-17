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Ekonomi

Bu haber memurları üzecek

Personel servislerinden yararlananlardan katılım bedeli alınacak.

17 Eylül 2010 03:00

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kamu Taşıtları Kanunu’nda değişiklik yapılacağını açıklayarak değişikliğin personel servislerinden yararlananlardan katılım bedeli alınarak yapılacağını duyurdu.


MHP Giresun Milletvekilli Murat Özkan’ın yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Şimşek, uygulamada yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanıp ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulduğu bilgisini verdi.


Haberturk'ün haberine göre Bakan Şimşek, hazırlanan taslakla, idarenin görev ve hizmetleri için gerekli olan taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılmasında ekonomik olup olmadığı, verimliliği ve şeffaflığı kapsayan üç kriterin esas alınacağını söyledi. Tasarıyla getirilen yeniliklerden bazıları şöyle:


YABANCIYA YEŞİL IŞIK

Rekabetin sağlanması amacıyla yabancı menşeli taşıt yasağı kaldırılacak. Bunun yerine silindir hacmi sınırlaması getirilecek.


SALTANATA SON

Görevlerinin önem ve özellikleri, sorumlulukları ve temsil nitelikleri dikkate alınarak makamlarına taşıt verilecekler yeniden belirlenecek. Makam aracı verileceklerin sayısında ciddi oranda kısıtlamaya gidilecek.


SERVİSE KATKI PAYI

Personel servislerinden yararlananlardan katılım bedeli alınacak.


HAPİS YERİNE PARA

Uygulama imkânı olmayan hapis cezaları kaldırılacak ve bunun yerine para cezası uygulaması getirilecek.

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