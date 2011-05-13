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Dünya

Bu güne kadar 107 kadınla evlendi

Nijerya’da bir şifacı tam 107 kadın ile evlendi. 87 yaşındaki Bello Maasaba’nın hâlâ yaşları 19 ile 64 arasında değişen 86 karısı var.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Nijerya’da bir şifacı tam 107 kadın ile evlendi. 87 yaşındaki Bello Maasaba’nın hâlâ yaşları 19 ile 64 arasında değişen 86 karısı var.

12’si ile ‘itaatsizlik’ nedeni ile boşandığını söyleyen şifacı her ‘Bayan Doğru’yu gördüğünde evlenmeye devam edeceğini söylüyor. Maasaba’nın 133’ü hala hayatta olmak üzere 185 çocuğu oldu. Çocuklarının en küçüğü ise sadece bir aylık. Şeriatla yönetilen Niger kentinde yaşayan Maasaba’ya üç yıl önce kent yöneticileri 82 karısını boşayarak eşlerinin sayısını dörde indirmesini emretmiş. Bunu reddedince tutuklanan Maasaba, tüm karılarının kendi rızaları ile evlendikleri yönünde ifade vermesi üzerine serbest bırakılmış. Maasaba ise istediği kadar kadın ile evlenmesini ‘Allah’ın emrettiğini’ söylüyor.


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