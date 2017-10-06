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Bu görüntüler 2 gün önce Kato Dağı'nda çekildi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- TERÖR örgütü PKK'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonunun sürdürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda, güvenlik güçlerinin kar yağışı altında yürüttüğü arazi arama-tarama faaliyeti 2 gün önce

06 Ekim 2017 16:45

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- TERÖR örgütü PKK\'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonunun sürdürdüğü Şırnak\'ın Beytüşşebap İlçesi\'ndeki Kato Dağı\'nda, güvenlik güçlerinin kar yağışı altında yürüttüğü arazi arama-tarama faaliyeti 2 gün önce çekilen görüntülere yansıdı.
Kato Dağı\'nda Terör örgütü PKK\'ya yönelik Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve güvenlik korucularının katımıyla 19 Nisan\'da başlatılan müşterek operasyon aralıksız sürdürülüyor. Bölgenin en engebeli dağlarından biri olan 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı zirvesine ulaşan güvenlik güçlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptıkları operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 gün önce dağın zirvesine yağan kar ve sis altında dağlık alanda arama-tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin arazideki intikali yer aldı.

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