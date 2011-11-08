-Bu gece Dünya'nın yakınından göktaşı geçecek WASHINGTON (A.A) - 08.11.2011 - Bu gece yarısından sonra Dünya'nın yanıbaşından, çarpışma tehlikesi olmaksızın uçak gemisi büyüklüğünde bir göktaşı geçecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, 1976'dan bu yana Dünya'nın yanından geçecek en büyük göktaşı olan 400 metre genişliğindeki "2005 YU55" isimli gök cisminin gece yarısından sonra TSİ 01.28'de ve Dünya'ya 324 bin 600 km mesafeden geçeceği belirtildi. Gök cisminin 200 yıldır dünyaya en yakın mesafeden geçeceği açıklandı. Dünya'nın bu kadar yakınından ve bu kadar büyüklükte bir göktaşı bundan sonra 2028'de geçecek. Porto Riko'daki Amerikan Arecibo radyoteleskobu ile bu göktaşı üzerinde 2010'da yapılan gözlemler, küre şeklinde olan gök cisminin kendi çevresinde 18 saatte döndüğünü ve yüzeyinin kömürden daha kara olduğunu gösteriyor.