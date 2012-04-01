'Bu gece deprem olabilir, Sabri gol atmış'

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 2-0 kazandığı Orduspor maçına Sabri'nin gol sevinci damga vurdu. Milli oyuncu golü attıktan dakikalar sonra Twittter'da trend topic oldu.

Ligde Galatasaray formasıyla son golünü 8 Kasım 2009 yılında Diyarbakırspor'a atan Sabri Sarıoğlu, o tarihten bu yana ligde ilk gol sevincini bu akşam Orduspor karşısında yaşadı.

28 ay sonra gol hasretini dindiren Sarıoğlu, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluğunu da kendisini izlemeye gelen ailesiyle paylaştı. Milli oyuncu golden sonra tribündeki eşi ve çocuğuna doğru koştu ve küçük oğlunu öpücüklere boğdu.

Sabri gol attı Twitter yıkıldı

Sabri'nin aylar süren gol hasreti Twitter'a da dakikalar içerisinde trend topic(TT) oldu. Golün ardından futbolseverlerin twit adeta twit yağdırdı. İşe o twitlerden bazları;

@gelbiikonuscaz: Sabri şaka gibisin ama 1 Nisan'ı bile tutturamadın.

@canmrs9: Sabri gol attığına göre ben de artık 10 bilinmeyenli denklemi çözebilirim.

@pedergusto: 'Sabri'n sonu selamettir.

@SenemKaraKartal: Sabri gol attığına göre yarınki üniversite sınavı kaldırılabilir.

@catulist: Sabri 1 Nisan şakasını erken yaptı.

@omercelik: YGS'ye girecekler üzülmeyin. Hiçbir şey imkansız değil bakın Sabri de gol attı.

@kmltrkn16: Bu bir kıyamet alameti sonumuz hayırlı olsun.

@oxoinci: Sabri'nin golü sonrası, TÜBİTAK heyet yollayıp TT Arena'da inceleme başlattı.

@gencumit: Sabri gol attı. Tribündeki oğlu bile gözyaşlarını tutamadı.

@k_onur28: Sabri gol atmış, herkez sığınaklara!!

@metinkazdal: Aşk bir gol ise, hepimiz Sabri'yiz.

@yasirkofoglu: Sabri bile gol attı. Sen mesaj atmadın sevgilim...

@Argostroloji: Sabri de gol attığına göre, artık hesabımı kapatabilirim. Ne de olsa öleceğiz.

@ersinsal: Türk futbolunun geleceği adına, Sabri'nin attığı gol, 2 gol sayılmalı.

@Ezgiberkerr: Sabri gol atmayı başarmış, tehlikenin farkında mısınız?

@starksword: Sabri'den gol yiyen Orduspor kalecisinin intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

@Srt_Blk: Eyvah! Sabri iki yıl daha oynamayı garantiledi!

@gurkansumer: Bu gece deprem olabilir. Sabri gol atmış.

@YusufGungorr: Ben aslında pas atmak istemiştim. -Sabri Sarıoğlu

@Meehmetemin: Sow atınca harika gol, Sabri atınca yanlışlıkla attı.

@Blueyoungstar: Sabri bile gol attı. Biz hala AB'ye gireceğiz.