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'Bu gazetecileri cemiyetten çıkarın'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 65 yıllık tarihinde ilk kez İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlendi...

19 Ekim 2011 03:00

T24 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 65 yıllık tarihinde ilk kez İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlendi.


'Gazetecileri cemiyetten çıkarın'

22 gün süren denetimlerin ardından müfettişler, aralarında Vatan Gazetesi Başyazarı Güngör Mengi, Mustafa Balbay, Yılmaz Özdil, Erdal Şafak gibi köşe yazarlarının bulunduğu birçok ismin, "kentten ayrıldığını" gerekçe göstererek cemiyetten çıkarılmalarını istedi.

Orhan Sertel (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı): "Muhalif duruşlarıyla bildiğimiz isimler var. Yadırgayıcı bir durum."

Atilla Sertel (İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), "Tutuklu gazetecilere destek verip duruşmalarına katıldığımız için böyle bir denetim gördüğümüzü düşünüyoruz."


'Baskı amaçlı'

Güngör Mengi (Vatan Gazetesi Başyazarı ve eski İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı): "Baskı yaratma niyeti apaçık belli. Cemiyetin 65 yıllık tarihinde ilk kez. Hedefin İGC yönetimini yandaş medya çalışanlarının kontrolüne geçirmek olduğunu tahmin etmek zor değildir."


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