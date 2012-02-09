Bu fotoğraftan 90 dakika önce katliam yaptı

T24 - Norveç'te geçtiğimiz yıl çoğu çocuk 77 kişiyi öldüren ırkçı Anders Behring Breivik'in Utoya adasında katliamı yaptıktan hemen sonra polis üniformasıyla bir fotoğrafı ortaya çıktı. Polis karakolundaki fotoğraf katilamdan 90 dakika önce çekilmiş.







Geçtiğimiz yıl 22 Temmuz'da Norveç'teki iktidarın göçmen politikasına tepki göstermek amacıyla başkent Oslo ve Utoya adasında çoğu çocuk 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, adada 69 kişiyi öldürüp polis tarafından gözaltına alındıktan hemen sonra çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Katliam günü saat 18.38'de polis karakolunda görülen Breivik, kendini kamufle etmek için giydiği polis üniformasını henüz çıkarmamış.

'Fotoğraf psikologlara verilecek'



Norveç gazetelerinin dün yayınladığı fotoğrafta Breivik'in donuk bir ifadeyle sadece bir noktaya baktığı görülüyor. Polisin elindeki bu fotoğrafı da Breivik'in akıl sağlığı için rapor veren psikologlara vermesi bekleniyor. Psikologlar geçtiğimiz kasım ayında hazırladıkları bir raporda, Anders Behring Breivik'in akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtmişlerdi.

'Nesli müdafaa' için katliam



Geçtiğimiz gün başkent Oslo'da mahkemeye çıkarılan Breivik, "nesli müdafaa" için 77 kişiyi öldürdüğünü söylemiş ve Nazi selamı vermişti.



