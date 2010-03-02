Bu fotoğrafta MOSSAD ve İsrail yok

T24 - Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın Şubat 1999’da Kenya’dan Türkiye getirilişini MOSSAD ajanlarının sağladığı iddiasının, o dönemin yöneticileri doğrulamadı.



Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Öcalan’ın getirilmesinde kesinlikle MOSSAD ve İsrail yok” dedi. Öcalan’ın Türkiye’ye getirildiği tarihte Bülent Ecevit başkanlığındaki DSP azınlık hükümeti, “56’ncı Hükümet” olarak görev yapıyordu.



Tamamen ABD var



Seçimler sonrasında 57’nci Hükümeti kuran Ecevit’in yanında koalisyon ortağı olarak ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, şunları söyledi:



Devletin başındayım. Benim bilmediğim bir şey varsa onu bilemem. Ama sanıyorum ki benim bilmediğim bir şey yok. O zamanki şartlar içinde söylüyorum. Büyük fotoğrafta kesinlikle MOSSAD yoktur, kesinlikle İsrail yoktur. Tamamen ABD var.



ABD bizim, Suriye’ye müdahale edeceğimizden korktu. Nitekim ben 1 Ekim’de TBMM’de sabrımız taşıyor dedikten sonra Clinton beni de, Şam’ı da aradı. Bize “Sakin olun” Suriye’ye de “Gereğini yapın” dedi. ABD’yi biz sıkıştırıyoruz, ‘bu böyle daha fazla gitmez, tahammül edemiyoruz’ diye. Bizim birşey yapacağımızdan emindi ABD. Onun için bu hadiseyi tanzim etti. Bizimle ilgili MOSSAD ve İsrail diye birşey yoktur. Bu konunun detaylarını Hulusi Turgut kitabında anlatmıştır.”



Yılmaz: Alakası yok



Öcalan’ın getirilmesinin ardından yapılan seçimler sonucunda oluşan hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Mesut Yılmaz, “Şenkal Atasagun’un (Dönemin MİT Müsteşarı) bana, ‘Bu işin kesinlikle MOSSAD ile hiçbir alakası yok’ bilgisini vermişti” dedi. Dönemin bakanlarından Hüsamettin Özkan ve Şükrü Sina Gürel de bu konuda bilgileri olmadığını söyledi.



MOSSAD uzmanı yazar

MİT yardım istedi



Gideon's Spies adlı kitabında Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişiyle ilgili iddialarıyla gündeme gelen yazar Gordon Thomas, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. MOSSAD uzmanı Thomas “Öcalan’ın yakalanması için MİT, MOSSAD’dan yardım istedi. Türkiye ve İsrail gizli servisleri hep işbirliği yaparlar. Bu yardımı yapabilmek için MOSSAD’a, dönemin Başbakanı Netanyahu gereken izni verdi” dedi.