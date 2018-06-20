Bu fayton, atlara eziyeti ortadan kaldıracak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde makine mühendisi işadamı Haluk Şahin, atlara gerek duyulmadan daha çevreci bir nostalji yaşatmak amacıyla elektrikli fayton üretimi yapıyor. İşadamı Şahin, elektrikli faytonun atlara eziyeti ortadan kaldıracağını belirterek, \"Maksat nostalji yaşamaksa bu elektrikli fayton, atlı faytonların bütün özelliklerini bulunduruyor\" dedi.

Makine mühendisi işadamı Haluk Şahin, Sarayköy\'de faytonları çeken atlara eziyet edilmeden daha çevreci bir nostalji yaşatmak düşüncesiyle yaklaşık 15 yıl önce elektrikli fayton üretimine başladı. Şahin, yurt dışından \'Fayoto\' adıyla patent alıp, ürettiği faytonları da markasıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler ile bazı kraliyet ailelerine özel olarak imal edip gönderiyor.

Yılda, siparişe göre 50\'ye yakın fayton üretimi yaptıklarını, üretim kapasitesini artırabileceklerini belirten Şahin, \"Biz hayvanların iş gücü olarak kullanılmasına karşı olduğumuz için elektrikli fayton üretimi yapıyoruz. Teknik özellikleri olarak 1 şarjla 6 saat boyunca, 80 kilometreye kadar gidebiliyor. Özellikle adalarda atlı faytonların çıkamadıkları yüzde 25 eğimli rampalara bile elektrikli faytonlar rahatlıkla çıkabiliyor. Bunun da daha önce denemesini yaptık. Elektrikli faytonlar, atlı faytonların yerine rahatlıkla geçebilir. Bir atın ömrü 20 yıl ise, faytonlara koşulduğunda 3 yıla kadar iniyor. Elektrikli faytonlar çevreyi kirletmez ve özellikle atlara yapılan eziyete son verecektir. Elektrik gücüyle çalışan faytonlarla insanlar, seri ve daha süratli şekilde adalarda rahatlıkla seyahat edebilirler\" dedi.

Şahin, fayton kelimesinin Fransızca \'giden kap\' anlamına geldiğini ifade ederek, \"Biz de bunu hayvanlardan ayrıştırarak elektrikli faytonu yaptık. Maksat nostalji yaşamaksa bu elektrikli fayton, atlı faytonların bütün özelliklerini bulunduruyor, lüks çadırı, kabini, koltukları, normal klasik faytonlarla birebir aynıdır\" diye konuştu.

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