Bu eylem öğrencileri çok sevindirecek

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ersin Arslan'ın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine gündeme gelen şiddet olaylarının eğitime de sıçramasının eğitimcileri kaygılandırdığı belirtildi.

Dr. Ersin Arslan'ın görevi başında hayatını kaybetmesine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "Sağlıkçılara yapılan saldırı bana yapılmıştır" açıklamasıyla kendi çalışanına sahip çıkmasına karşılık, MEB'in öğretmene karşı yaşanan şiddete sessiz kalmasının, eğitimcilerin tepkisine neden olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Servis şoförlerinin öğretmeni dövmesi, öğrencinin kendisini derse almayan öğretmeni kalbinden bıçaklaması, baba ve oğlunun öğretmenin kolunu kırması, liseli öğrencilerinin öğretmeni darp etmesi gibi şiddet olaylarından sonra son olarak İstanbul Esenyurt'ta Edebiyat Öğretmeni Narife Çekcen'in öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması öğretmene şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Eğitim-Bir-Sen öğretmenlere karşı yapılan saldırılara tepki göstermek için 30 Nisan Pazartesi günü ilk derse girmeme kararı aldı. Alınan karara göre, öğretmenler haftanın ilk günü olan Pazartesi, İstiklal Marşı törenlerinden sonra bir saat derse girmeyecek. Diğer taraftan Genel Merkez, Ankara şubeleriyle birlikte Ankara'da merkezi bir okulda iş bırakma eylemine destek vererek basın açıklaması yaparken, Türkiye genelinde şubeler ise merkezi bir okulda iş bırakan öğretmenlerle birlikte basın açıklaması yapacak."