"Bu düşen kaçıncı uçak; Putin, Türkiye ile Rusya'nın içine tıkılmak istendiği çuvalı gördü, oyuna gelmedi"

Rusya, dün Hmeymim üssü yakınlarında 15 asker taşıyan IL-20 tipi uçaklarını Suriye’nin düşürdüğünü açıkladı. Rusya, uçağın İsrail jetleri yüzünden Suriye hava savunma sisteminin hedefi olduğunu belirtti. Sabah yazarı Melih Altınok, Rusya'nın düşen uçağı için "Bu kaçıncı uçak" diye sorarak, "Putin, Türkiye ile Rusya'nın içine tıkılmak istendiği çuvalı gördü, oyuna gelmedi" yorumunda bulundu.

Altınok'un "Bu kaçıncı uçak?" başlığıyla (19 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 7 Eylül'deki Tahran Zirvesi'nin ardından "Astana masası dağıldı" yorumları yapılmıştı.

Ne var ki hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'nden çıkan sonuç bu aşırı yorumları boşa çıkardı.

Çünkü görüşmeden, sınırımızın hemen yanı başındaki İdlib'de kontrolünTürkiye ve Rusya tarafından sağlanması kararı çıktı.

Bir taşla vurduğumuz kuşlara bakalım:

3.5 milyon insanın sığındığı kentte sivil ölümlerinin önüne geçildi.

Türkiye'de yeni ekonomik ve sosyal sorunlara neden olacak bir göç dalgasıengellendi.

Nusra gibi, kime çalıştıkları, yüzlerine taktıkları İslamcı maskesi kadar net olmayan radikal terör unsurlarının bölgeden tasfiye edilmesinin yolu açıldı.

Türkiye sınırı ile Suriye'nin kuzeyi arasındaki tampon tahkim edildi.

Güvenilmez bir aktör olan İran, Suriye'deki çözüm sürecinde bir adım ötede bırakıldı.

Türkiye bölgesel sorunların çözümünde oyuncu kurucu küresel bir aktör olduğunu ve batı-doğu bloku arasındaki denge rolünü gösterdi.

***

Ancak güneşin batıdan önce doğduğu bu hızlı coğrafyada iyi haberlerin mumuyatsıya kalmıyor.

Yine öyle oldu.

Bizler, ABD'nin, Türkiye ve Rusya arasındaki şapka çıkartılacak diplomatik işbirliğine ne yanıt vereceğini düşünürken, ses İsrail'den geldi.

Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin geleceğine dair dünyaya umut verdiği anlardan birkaç saat sonra İsrail, rejimin kontrolündeki Lazkiye'yi vurdu.

Bu esnada, içinde 15 Rus askeri olan bir uçak düştü!

Ülkesini savaşın eşiğinden çeken Putin, İsrail'in Lazkiye operasyonunu kendilerine sadece bir dakika önce haber verdiğini... O sırada, düşürülen uçaklarının İsrail tarafından tehlikeli bölgeye itildiğini...

Uçaklarının uzaklaşmak için yeterli zamanı olmadığını...

Devreye giren Suriye hava savunma sisteminin de uçaklarını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı.

Sözcüsü Peskov da ekledi: "Uçağın düşürülmesi, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını etkilemeyecek!"

***

Düşünüyorum da...

Bu Putin'in düşürülen kaçıncı uçağı...

Kızıl Ordu korosunu taşıyan uçağını düşürdüler... Bir provokasyon sonucu,Türkiye'nin Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesini sağladılar...

Uçaklar kâr etmeyince, Büyükelçileri Karlov'u, Ankara'da polis üniforması giymiş bir FETÖ'cüye vurdurttular...

Ama Putin oyuna gelmedi. Birbirlerini yesinler diye Türkiye ile Rusya'nın içine tıkılmak istendiği çuvalı gördü.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Sadece bu son olay değil, birkaç yıldır yaşananlara bakınca Putin'in dirayetini alkışlamamak mümkün mü?