Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurulan ittifaklara ilişkin olarak "iktidar Erdoğan’ın ilk turda seçilebilmesi adına güçlü bir ittifak kurarken muhalefet ne yapıyor?" diye sordu. Işık, CHP ve İyi Parti'nin tabanlarında uzlaşacağı ihtimalleri olsa bile niyetlerinin olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Işık, "Görünen o ki şayet bu durum değişmezse Erdoğan için rahat bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak" dedi.

Işık'ın "İktidarın ittifakı tamam ya muhalefetin" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2018) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti-MHP ittifakı tamam. BBP de destekliyor. Peki, iktidar Erdoğan’ın ilk turda seçilebilmesi adına güçlü bir ittifak kurarken muhalefet ne yapıyor?



Muhalefet kanadının ana oyuncuları belli: CHP, İYİ Parti, HDP, Vatan Partisi.



Vatan Partisi, ne İYİ Partiyle, CHP’yle ne de HDP’yle ittifak kurar.



İYİ Parti, HDP’yle ittifak kurmaz.



Hal böyleyken tek ittifak ihtimali kalıyor: CHP ve İYİ Parti ittifakı.



Orada da şöyle bir sorun var: İYİ Parti seçmeni Kılıçdaroğlu’na, CHP seçmeni de Akşener’e sıcak bakmıyor.



Bu iki partinin tabanlarının uzlaşacağı ortak bir aday çıkarma ihtimalleri var mı? İhtimalleri elbette var ama niyetleri yok.



Görünen o ki şayet bu durum değişmezse Erdoğan için rahat bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.



Başından beri söylüyorum, tekrar edeyim: AK Parti için esas zorlu süreç cumhurbaşkanlığı seçimi değil, yerel seçim olacak.



İstanbul, Ankara, Antalya da dahil olmak üzere yarın seçim olsa hiçbirinde AK Parti’nin belediye başkanlığı koltuklarını koruyacağı garanti değil.

Seda Sayan

Seda Sayan’ın televizyon programına konuk olan manken Ece Gürsel çocuk sahibi olmak için sperm bankasına yeşil ışık yakabileceğini söyleyince Seda Hanım patlatıyor cevabı: “Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?”



Yanlış anlamadıysak öneri şu: Sperm bankasına gideceğinize en yakın inşaata gidin, bir işçiyi beğenin. Beğendiğiniz işçiyle birlikte olun. Ve doğurun.



Sormak lazım...



Bir: İnşaatlarda çalışan binlerce emekçiye bu şekilde “damızlık” muamelesi yapmak ayıp değil mi?

İki: Bir kadınla erkeğin birlikte olması için karşılıklı duyguya, hisse, etkilenmeye falan ihtiyaç yok mu? Sırım gibi olmak, kuvvetli olmak gibi tamamen fiziksel özellikler birlikte olmak için yeterli mi?

Erkekler, Futbol ve dahası

Tek kelimeyle şahane bir oyun. Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın müthiş bir komedide buluşmuşlar. Hele Cem Davran’ın oyunculuğu! Sahnede 42 yılı geride bırakan bir aktörün olağanüstü performansına şapka çıkaracaksınız.



Ne yapın edin seyredin bu oyunu.



8-18 Mart-Kadıköy Halk Eğitim.

30 Mart-Mecidiyeköy Artı Sahne.