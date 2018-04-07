"Bu dört insanın katili muhbirdir"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırısı sonucu 4 kişiyi öldüren Volkan Bayer isimli araştırma görevlisi için "Bu katil muhbirdir" dedi.

Bayer üniversitedeki saldırısında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı öldürmüştü.

Özkök bugünkü yazısında yaşananları değerlendirerek şunları kaydetti:

Duyduk duymadık demeyin... Eskişehir’de öldürülen 4 insanın katili, yani bu fotoğrafta gördüğünüz adam, ülkemize musallat olan muhbirliğin tasviridir...

Daha doğrusu muhbirlik denen psikolojinin fotoğrafı...

*

Yeterince yaşadım ve yeterince gördüm, yeterince tanıdım ben bu tipleri...

12 Mart askeri döneminde gördüm ilk defa...

Çalıştığı yerdeki arkadaşını ihbar eden...

Yerine göz diktiği insanın hayatını söndüren bu tipi ilk defa o askeri dönemde tanıdım. Sonra 12 Eylül’de hortladı o tip...

Yerine göz diktiği, kıskandığı, kızdığı insanının, mahalle, iş arkadaşının, akrabasının hayatını bir imzasız mektupla kaydırıyordu...

Solcu diye, ülkücü diye gammazlıyordu...

İğrenerek seyrettim...

*

28 Şubat’ta da gördüm o tipi...

Şeriatçı diye, eşi başörtülü diye gammazlıyordu...

Şimdi yine ortalıkta dolaşıyor bu karanlık ruh...

Bu defa FETÖ’cü diye gammazlıyor...

*

Üstelik iyice semirdi... Biti iyice kanlandı...

İhbar ettiği insanların hayatını kaydırmak da yetmiyor artık... Durumdan vazife çıkarıyor...

Pis bir muhbir tipidir, karanlık bir ihbarcı...

İğrenç bir karakterdir...

Her gün Türkiye’nin her köşesinde pusuya yatmış bekleyen kapkara bir ruhtur...

İşte önceki gün Eskişehir’de 4 insanın canını aldı...

Dört aileyi söndürdü...

Kim bilir kaç insanın içine evlat acısı, sevgili, eş, baba kardeş ıstırabı düşürdü...

*

AKP’li kardeşim...

CHP’li, MHP’li kardeşim...

HDP’li kardeşim...

Bu adamları iyi tanı...

Bundan ne sana hayır gelir, ne de bu millete...