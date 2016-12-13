Bu dinozor 255 milyon yıl önce kanser oldu

Tanzanya’da bulunan bir hayvan fosilinde 255 milyon yıllık diş uruna rastlandı. Dinozorlar öncesi dönemde yaşayan Gorgons’un kalıntılarında yapılan çalışmalar hayvanların gelişimindeki sır perdelerini aralayabilir.

Bilim insanları, bir hayvan fosilinde 255 milyon yıllık diş uru keşfetti. Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar, geçen yıl Tanzanya’daki kazılarda bulunan bir kambur omurgalı fosili üzerinde yaptıkları çalışmada ur buldu. Memelilerinin atası kabul edilen hayvanın fosilleşmiş çene kemiğinin içini açan araştırmacılar, köpek dişi kökünün altında küçük dişlere benzer bir ur öbeği olduğunu belirledi.

Gorgonopsids denilen, bazı kaynaklarda Gorgons olarak ifade edilen canlıya ait kitlenin günümüzde memelilerde görülen diş urlarının bilinen en eski örneği olduğu kaydedildi. Bugüne dek bilinen en eski örneklere buz devrine ait memeli fosillerinde rastlanmıştı.

Araştırmanın baş yazarlarından Megan Whitey, fosil örneğini kullandıkları hayvanın, memelilerin uzak akrabası sinapsit (kambur omurgalı) familyasından olduğunu ve bunu incelemenin memelilerin özelliklerinin nasıl geliştiğini anlamak açısından önem taşıdığını vurguladı.

Profesör Christian Sidor ise “Bu, bir bileşik odontomanın bilinen en eski örneğidir. Bunun eski bir tümör türü olduğunu gösteriyor. Gorgonopsids, dinozorların hemen öncesi dönemin geç Paleozoik’inin en büyük predatörleriydi” dedi.

Diş urları bugüne dek fosilleşmiş halde birçok türde tespit edilmişti. Ancak bunların büyük bölümü en fazla 1 milyon yıllık geçmişe sahipti. Ur bileşkesinin memelilerden 150 milyon yıl önce yaşamış bir kambur omurgalıda görülmesi, memeli özelliklerinin türden çok daha önce var olduğunun kanıtı olarak değerlendiriliyor.