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'Bu devletin de milletin de ...'

Akdeniz Üniversitesi'nde meydana gelen olaylar sırasında tabancayla havaya ateş eden Ömer Ulusoy duruşmadan çıkarken böyle bağırdı.

12 Mayıs 2009 03:00

Akdeniz Üniversitesi'nde geçen yıl karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana gelen olaylar sırasında tabancayla havaya ateş eden Ömer Ulusoy duruşmadan çıkarken böyle bağırdı.

Akdeniz Üniversitesi'nde geçen yıl 6 Nisan'da karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana gelen olaylar sırasında tabancayla havaya ateş eden Ömer Ulusoy, 12'nci duruşmasında da tutuklu kaldı.

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki Akdeniz Öğrenci Yurdu'nda 6 Nisan 2008'de karşıt görüşlü öğrenci grupları ve öğrenci olmayan kişilerin karıştığı olaylarla ilgili davanın bugünkü duruşması Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuksuz 44 sanık ile birlikte yargılanan Ömer Ulusoy, cezaevi aracıyla adliyeye getirildi. Üzerinde siyah takım elbise bulunan Ulusoy, gazetecilere gülümsedikten sonra eliyle 'Bozkurt' işareti yaptı.

Mahkeme, Ulusoy'un tutukluluk halinin devamına ve 27 Mayıs'ta olaylarla ilgili görüntü CD'lerin izlenmesine karar verdi.

Ömer Ulusoy, duruşma salonunda çıkartılırken, "Bu devletin de milletin de....." dediği duyuldu.
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