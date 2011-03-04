Bu ders ABD'yi karıştırdı!

T24 - ABD’nin Chicago kentinde bulunan Northwestern Üniversitesi’nde John Michael Bailey isimli profesörün “insan cinselliği ve cinsel fetişler” dersinde öğrencilerine yaptırdığı “matkaplı şov” tartışma yarattı.



Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, üniversite profesörlerinden Bailey, daha önce video ve resimler yardımıyla verdiği “insan cinselliği ve cinsel fetişler” konulu dersin yeterli gerçeklik duygusu yaratmadığı için öğrencilerin kavramasını güçleştirdiği düşüncesinden yola çıkarak,

canlı performans eşliğinde ders verme kararı aldı.



Jim Marcus adlı bir müzisyen ve nişanlısı Faith Kroll bu amaçla gönüllü oldu. İkili 100 kadar öğrencinin önünde fallusu andıran bir matkap ve matkabın ucuna takılmış plastik penisle “gösteri” yaptı. Jim Marcus, elindeki matkapla nişanlısının orgazm olmasını sağladı. Ancak Profesör Bailey’nin dersi Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de tartışmalara yol açtı.



Profesör Bailey, performansın tümüyle öğretimin bir parçası olduğunu savunarak, derse katılım konusunda öğrencileri mecbur tutmadıklarını söyledi. Derse katılan öğrencilerin bu eğitimi son derece yararlı bulduklarını da savunan Profesör Bailey, “Gerçek insanlarla yapılan dersler geleneksel akademik öğretimden çok daha etkili oluyor” dedi.



Ancak Profesör Bailey’nin savunma tartışmaları dindirmedi. Üniversite sözcüsü Alan Cubbage, Prof. Bailey’e destek vererek, Northwestern Üniversitesi öğretim üyelerinin araştırma ve öğretim faaliyetlerinde geleneksel sınırları zorlamalarında herhangi bir sakınca bulunmadığını söylerken, Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı Morton Schapiro yaşananlardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Prof. Bailey hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.





