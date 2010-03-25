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Spor

Bu derbi nefesleri kesecek

Turkcell Süper Lig'de 28 Mart Pazar günü Galatasaray Ali Sami Yen Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de 28 Mart Pazar günü Galatasaray Ali Sami Yen Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Her iki takımda şampiyonluk yarışından kopmamak için derbide mutlak galibiyeti hedefliyor.


Bu sezon Mecidiyeköy'de 12 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, maçın 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve rakiplerine boyun eğmedi. Kendi sahasında rakiplerine 29 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.


Kewell yok


Uzun süreli sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Harry Kewell, 7 golle iç sahada en golcü isim  olarak dikkati çekerken, Milan Baros 6, Arda Turan ve Abdul Kader Keita 3'er devre arasında gönderilen Shabani Nonda ile Mustafa Sarp ve Joao Alves 2'şer, Elano ve Servet Çetin de birer kez gol sevinci yaşadı.



Deplasman düşündürüyor


Bu sezon Kadıköy dışında 13 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bunlardan sadece 6'sını kazanırken, 3 kez berabere kaldı, 4 maçta da rakiplerine yenildi. Deplasmanda 20 gol atan sarı-lacivertliler ise kalesinde 15 gol gördü. Deplasman puan cetvelinde 4. sırada yer alan ve rakip sahadaki 13 lig maçından 11'inde gol atan "Sarı Kanaryalar", buna karşın ise sadece 4 maçta gole kapatabildi.



En golcüsü Semih Şentürk


31 Ocakta'ki 5-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından deplasmandaki son 3 lig maçını kazanamayan Fenerbahçe'nin rakip sahalardaki 20 golünü 9 ayrı futbolcusu attı.



Semih Şentürk deplasman maçlarında 5 golle ön plana çıkarken, Güiza 3, Gökhan Gönül, Alex de Souza, Cristian Baroni, Uğur Boral ve devre arasında takımdan ayrılan Kazım Kazım 2'şer, Diego Lugano ile Gökhan Ünal da birer gol kaydetti.




GALATASARAY


Galatasaray'ın, bu sezon ligde yaptığı maçlarda 15'er dakikalık periyotlar halinde attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:


Dakika Attığı Gol Yediği Gol
1-15 5 3
16-30 5 3
31-45 8 5
46-60 4 6
61-75 15 1
76-90 10 9



FENERBAHÇE


Fenerbahçe'nin, bu sezon ligde yaptığı maçlarda 15'er dakikalık periyotlar halinde attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:


Dakika Attığı Gol Yediği Gol
1-15 7 1
16-30 5 4
31-45 5 3
46-60 6 5
61-75 5 2
76-90 16 12

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