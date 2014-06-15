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Spor

Bu defa sakatlanan futbolcu değil!

İngiltere’nin attığı gole sevinirken sol ayak bileğinden sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı

15 Haziran 2014 15:44

Dünya Kupası kapsamında dün İtalya ve İngiltere karşı karşıya geldi. Geceye, İtalya’nın kazandığı maçta skordan çok İngiliz Milli Takımı’nın fizyoterapistinin takımın attığı gole sevinirken kendisini sakatlaması damga vurdu.

İngiltere Milli Takımı fizyoterapisti  Gary Lewin, İtalya'ya 2-1 yenildikleri maçta, ülkesinin attığı gole sevinirken sakatlık geçirdi ve Dünya Kupası'na veda etti.

İngiliz basınına sakatlığın yaşandığı anla ilgili açıklamada bulunan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson, gol sevinci sırasında bir su şişesine basan 50 yaşındaki fizyoterapistin, ayak bileğinden sakatlandığını belirtti. Sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Lewin'ın, yapılan kontroller sonrasında Dünya Kupası'nı kapattığı bildirildi.

Fizyoterapistin sakatlandıktan sonraki anları:

 

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