'Bu dava AKP'nin değil, askerlerin davası olacak'

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi davaların sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok, Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk’ün de aralarında olduğu çok sayıda asker, “paralel yapı” iddialarına yönelik soruşturmanın genişleyerek devam etmesi gerektiğini bildirdi. Komutanlar, Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda yargılanan askerlerin, açılacak davaya müdahil olmalarını isteyerek, bu davanın AKP’nin değil kendilerinin davası olduğunu ifade etti.

‘Her türlü kumpas bunların eseri’

Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk ve Poyrazköy gibi davalarda yargılanan askerler şunları söyledi:

Emekli Orgeneral Çetin Doğan: Bu adamların Ergenekon, Balyoz gibi davalarda yaptıkları ortada. Her türlü sahtecilik ve kumpas bunların eseri. Bu durum artık gizli de değil. Bütün çıplaklığıyla açığa çıkmış durumda. Şimdi bir soruşturma yürüyor. Bu soruşturma genişletilmeli ve tertipçiler işlediği tüm suçların hesabını vermelidirler. Bu terör örgütünün devlet kurumlarından tasfiyesi çok önemlidir. Bizlerin elinde çok sayıda belge var. Mahkeme aşamasında bütün sanıkların davaya müdahil olması uygun olacaktır. Hukuksal koşullar uygun olunca arkadaşlar üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Bu F tipi örgüt Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davalarında yargılanan herkesi doğrudan etkilemiştir. Yaşadığımız haksızlıkların, hukuksuzlukların sorumlusu bu örgütün emniyet ve yargıdaki elemanlarıdır. Bu nedenle herkes elinde ne kadar belge varsa savcılara, daha sonra da mahkemelere vermelidir. Yargılama aşamasında herkes davaya müdahil olmalıdır. Bu soruşturmanın ve açılacak davanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için de bu şarttır” diye konuştu.

Tümgeneral Ahmet Yavuz: Adil yargılanmaları kaydıyla bütün yaptıkları karanlık işlerin hesabını vermelerini istiyorum. Aralarında geçmişte işlenen suçlardan habersiz olanları da bu tasnifin dışında tutuyorum. Herkes için adalet geçerli bir kural haline gelmezse ülkede yaşamak mümkün olmaz.

Emekli Tümamiral Fikret Güneş: Bize bu kumpası kurup hayatımızı mahvedenlerin adil olarak yargılanmasını ve gereken cezaların verilmesini, yargıdaki ve TSK içindeki uzantıların ortaya çıkması için gereken hukuksal yollara başvurup müdahil olacağım.

Tuğamiral Cem Aziz Çakmak: Bu bir ihanet davasıdır. İhanetin bir bedeli olmalı. Bu ihanet davasına bulaşan herkesin adil bir şekilde yargılanmalarını temenni ediyorum. İnanıyorum ki hakettikleri cezaları alacaktır.

Emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok: Bu soruşturmayı dikkatle izliyoruz. Takipçisiyiz. Yıllar önce dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner’le bir görüşmemde bana, “Bu işler öyle tek başına, birkaç kişi ile olacak iş değil. Büyük bir örgütün işi” demişti. Dedikleri doğru çıktı. Büyük ve uluslararası bağı bulunan bir örgütle karşı karşıyayız. Türk Ordusunun, emniyetin, devletin diğer birimlerinin en mahrem yerlerine kadar girmiş durumdalar. Şimdi bir soruşturma yapılıyor. Gözaltına alınan polislerin tamamına yakını bizim çok yakından tanıdığımız, haklarında çok sayıda şikayette bulunduğumuz polisler. Bunun yargı ayağı da olmalı. Ben müdahil olmak için başvuracağım. Bütün sanıklar da müdahil olmalılar. Ben onlara şimdiden bu çağrıyı yapıyorum. Bu dava AKP’nin davası değildir, bizim davamızdır.

Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk: Bu adamlar suç işledi. Bugün gözaltına alınanlar bizim şikayet ettiğimiz polisler. Bunların birlikte olduğu hakim ve savcılar da var. Elimizde yüzlerce delil bulunuyor. Bunları önümüzdeki günlerde gerekli yerlere sunacağız. Silivri davalarında yargılananlar harekete geçmeli. Mücadeleye hazır olmalıyız.

Müdahil olmak isteyen diğer isimler ise şöyle; emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı, emekli Tümgeneral Hasan Fehmi Canan, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri.

İşçi Partisi: Biz doğrudan müdahiliz

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem: F tipi örgütle ilgili olarak 1999 yılından bu yana çeşitli güvenlik kurumlarına ve yargı organlarına suç duyurularında bulunduk. 1999 yılında yaptığımız suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan rapor Fethullah Gülen Hakkında dava açılmasıyla sonuçlandı. 2008 yılında emniyet içindeki F tipi örgütle ilgili bir suç duyurusu daha yaptık. Karşılığı İşçi Partisine karşı yeni bir operasyon oldu. Tertipçilerde Ali Fuat Yılmazer bunu televizyonda açıkça dile getirdi. Biz F tipi örgütle ilgili soruşturmanın doğrudan tarafıyız. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz 2008 yılında televizyonda “Operasyonun merkezinde İşçi Partisi var” demişti. Dolayısıyla biz F tipi örgüte karşı yürütülecek soruşturma ve açılacak davalarda doğrudan müdahil olacağız.