'Bu daha başlangıç'

Hedeflerinin UEFA'da final olduğunu belirten Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Ama önce Konyaspor maçını düşüneceğiz. Hamburg’u değil. Türkiye şampiyonlukları bir araçtır. Önemli olan o aracı kullanıp Avrupa’da başarıya ulaşmaktır” dedi



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, çok iyi mücadele ettiklerini ve bütün oyuncuları kutladığını söyledi.



Korkmaz, “Futbolcularım bitiş düdüğüne kadar her şeyi yaptılar. Tur atladığımız için çok mutluyuz. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Son ana kadar desteklerini esirgemediler. Teşekkür edilecek başka kişiler de var. Özellikle Milan Baros. Ayağında yırtık var. Devre arasında 6 dikiş atıldı. Müthiş bir özveri gösterdi. Sabri’ye de teşekkür. Oyuncu vardır, iyi oynamayabilir. İstemeden küçük hatalar yapabilir. Önemli olan taraftarın ona sahip çıkması. Çıktılar da. Sayın Skibbe’ye de teşekkür etmem gerekir. İstanbul’a avantajlı bir skor getirdi. Elimizde sihirli değnek yok. Üç günde bir şey yapamam. Yaptığım tek şey, futbolcularımla bire bir konuşarak ne kadar iyi olduklarını hatırlatmaktı. Takım bütünlüğünü sağlamak için herkesin özveride bulunması gerektiğini söyledim” dedi.



Basamakları teker teker çıkmaları gerektiğini belirten Korkmaz, “Hedefimiz final. Bu yolda gidiyoruz. Bu daha bir başlangıç. Bu yediğimiz goller bir daha yenmez. Kişisel hata olduğu sürece sorun yok. Bunu hallederiz. Ama önce Konyaspor maçını düşüneceğiz. Hamburg’u değil. Türkiye şampiyonlukları bir araçtır. Önemli olan o araçı kullanıp Avrupa’da başarıya ulaşmaktır” diye konuştu.



Bordeaux Teknik Direktörü Blanc, “Bir UEFA Kupası maçında üç gol attığınız halde 4 gol yiyiyorsanız, bu defansif zayıflık demektir. Çok üzgünüz. Galatasaray’ın yetenekli oyuncularına çok fırsat verdik. Galatasaray böyle oynarsa finale kadar gidebilir” ifadelerini kullandı.