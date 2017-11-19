Bu dağlarda ağıtların yerine, sevda türküleri söylensin

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, partisinin Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde 6\'ncı olağan kongresinde konuştu. Köseoğlu, \"Bu dağlarda artık anneler ağlamasın. Bugüne kadar hep ağıtların yakıldığı bu dağlarda, artık sevda türküleri söylensin. Bizler de el ele verip halaylar çekelim\" dedi.

Yüksekova İlçesi\'nde AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi yapıldı. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi\'ndeki kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde yöneticileri ile partililer katıldı. Hakkari\'den sorumlu Koordinatör Milletvekili Köseoğlu, Hakkari dağlarında ağıt yerine artık sevda türküleri söylenmesi gerektiğini söyledi. Köseoğlu şöyle dedi:

\"Bu dağlarda artık anneler ağlamasın. Sevda türküleri söylensin. Artık halayı hep beraber , el ele, kol kola, gönül gönüle beraber oynayalım. 2019\'da yeni bir yüzyılın, yeni bir Türkiye\'nin, yeni bir dünyanın inşasının başlangıç tarihine doğru yol alacağız. 2019 seçiminin o önemli virajlarına götürecek olan süreçte bu teşkilatlarımız sayesinde güçlü bir şekilde Hakkari\'yi, Yüksekova\'yı ve diğer ilçelerimizi hizmetle buluşturan ve ülkemizin seyrini değiştiren, bu kongrelerin oluşumu son derece önemlidir.\"

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ise, HDP\'li çukur siyaseti üzerinden eleştirdi. Gür şöyle konuştu:

\"Çukur siyasetinden\' sonra ne kadar değiştiğini, genel seçimlerimizde daha güçlü bir oyla çıkacağına inanıyoruz. Bugün CHP ve HDP\'nin ülke genelinde oluşturmak istediği kaosu limizde de oynanmak istediğini net biliyoruz. AK Parti olarak, bu ülkenin bütünlüğü ve kardeşliğinin teminatlarıyız. Terör örgütleriyle bizi birbirimize düşürmek isteyen, engellemeye çalışanlara karşı, bizler bugün burada bir olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu yek vücut olduğumuzu tekrar kanıtlamış olduk.\"

Tek liste ile gidilen kongre sonunda bir süre önce AK Parti Genel Merkezi tarafından atama ile görevlendirilen Naci Bilici, yeniden AK Parti\'nin Yüksekova İlçe Başkanı seçildi.

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