Bu da Trabzonbook!

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden olan Facebook'a bir rakip de Trabzon'dan çıktı.

Trabzonspor taraftarlarını bir araya getirmeyi amaçlayan sosyal paylaşım sitesi Trabzonbook, "Tutkunu renktaşlarınla paylaş!" sloganıyla yayın hayatına başladı.

"www.trabzonbook.com" adresiyle ulaşılan site, Facebook'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Bordo - mavi renklerle dizayn edilen sitede üyeler aynı Facebook'taki gibi profillerini oluşturduktan sonra birbirleriyle arkadaşlık kurabiliyor, fotoğraflar, videolar paylaşabiliyor, anketler oluşturabiliyor ve forumlarda tartışabiliyor.

Siteyi Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci'nin oğlu Korhan Ekinci'nin tasarladığı öğrenildi.

Henüz 1 haftalık siteye bini aşkın kişinin üye olduğu belirtildi.