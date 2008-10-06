Bu da teke prezervatifi!

Kenya'da Maasai çobanları, kuraklığın hüküm sürdüğü ülkede nüfuslarının artmasını önlemek için keçilere "prezervatif" uygulaması başlattı. Aslında bu tam anlamıyla bir 'prezervatif' değil. Ancak bölgede 100 yıldır kullanılan yöntem, tekelerin dişilerle çiftleşmesini fiziksel olarak imkansız hale getiriyor ve böylece bu hayvanlar arasında nüfus artışı gerçekleşmiyor.



Sığır derisi ya da plastikten yapılan dikdörtgen bir çanta biçimindeki 'olor' adlı geleneksel gebelik önleyici bariyer, tekenin ön bacakları arasından geçirilen bir iple hayvanın boynuna asılıyor. Tekenin ön bacakları arasında kalan olor, hayvanın dişiyle çiftleşmesini fiziksel olarak engelliyor.



Cinsel ilişki olamayacağı için, erkek ve dişilerin ayrı sürüler halinde otlatılarak daha fazla çoban istihdam edilmesine de gerek kalmıyor.



Aslında eski zamanlardan beri bilinen bir uygulama olan "olor"un, kuraklık yüzünden hayvanların besin kaynaklarının azalması karşısında bir önlem olarak yeniden gündeme geldiği belirtildi.



Maasaili çobanlar olor'u havyana 3 ay boyunca bağlıyorlar ve yağmur mevsiminde çıkarıyorlar. Maasailer, böylesine sert koşullarda keçiler yavrularsa annelerin çok zayıf olacağını ve yavrularını yeterince besleyemeyeceğinden endişe ediyorlar.



Maasai topluluklarında sürü hayvanları genellikle insanların tek mallarını ve yaşam kaynağını oluşturuyor.



Başkent Nairobi'den 80 kilometre ötedeki bölgede yağış yetersizliği yüzünden insanlar hayvanlarını otlatmak ve temiz su bulmak için oradan oraya dolaşıyorlar. (Tempo24)

