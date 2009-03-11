T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bu da Romanların 'gelin pazarı'

Bulgaristan'da Romanların her yıl düzenlediği geleneksel gelin pazarına bu yıl da binlerce genç kız, eş bulma umuduyla katıldı

11 Mart 2009 02:00

Bulgaristan'da Romanların her yıl düzenlediği geleneksel gelin pazarına bu yıl da binlerce
genç kız, eş bulma umuduyla katıldı.

Stara Zagora yakınlarındaki Mogila kasabasında düzenlenen geleneksel pazarda gelinlerin başlık parası binlerce Euro'ya çıkabiliyor.

Ortodoksların Paskalya Bayramı'nın başlangıcından sonraki ilk cumartesi günü düzenlenen pazara bu yıl ülkenin değişik köşelerinden gelen 2 bini aşkın insan katıldı.



Kapitan Andreevo'dan kızlarına koca bulma umuduyla pazara gelen Elena adlı kadın, çocuklarının günümüzde disko ve barlardan kendilerine eş bulmasını istemediklerini, bu nedenle de pazara geldiklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24