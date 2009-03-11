Bu da Romanların 'gelin pazarı'

Bulgaristan'da Romanların her yıl düzenlediği geleneksel gelin pazarına bu yıl da binlerce
genç kız, eş bulma umuduyla katıldı.
Stara Zagora yakınlarındaki Mogila kasabasında düzenlenen geleneksel pazarda gelinlerin başlık parası binlerce Euro'ya çıkabiliyor.
Ortodoksların Paskalya Bayramı'nın başlangıcından sonraki ilk cumartesi günü düzenlenen pazara bu yıl ülkenin değişik köşelerinden gelen 2 bini aşkın insan katıldı.
Kapitan Andreevo'dan kızlarına koca bulma umuduyla pazara gelen Elena adlı kadın, çocuklarının günümüzde disko ve barlardan kendilerine eş bulmasını istemediklerini, bu nedenle de pazara geldiklerini söyledi.