Bu da öğretmenlerin taşımalı eğitim sistemi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot okul seçilen Orhaneli ilçesi Erenler İlk-Ortaokulu\'nda görevli öğretmenler, öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle okulları kapatılıp taşımalı eğitim sistemine tabi tutulan köylerdeki okul öncesi öğrencilere haftanın belirli günlerinde giderek eğitim veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen \'Gezici Öğretmen Projesi\' kapsamında Marmara Bölgesi\'nde pilot okul olarak seçilen Bursa\'nın Orhaneli İlçesi Erenler İlk-Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle kapatılan okulların bulunduğu köylerde, taşımalı eğitim kapsamında olmayan okul öncesi öğrencilerin ayağına gidiyor. Öğretmenler, sınıflarda sobayı yakarak minik öğrenciler için sıcak bir ortam oluşturuyor.

Projenin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve 24 ilde uygulandığını söyleyen Erenler köyü İlk-Ortaokulu Müdür Vekili Bayram Yiğitbaşı, Marmara Bölgesi\'nde de pilot bölge olarak kendi okullarının seçildiğini söyledi. Projenin amacının yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan, sınıf açılamayan bölgelerdeki okul öncesi çocuklara haftada 8 saat eğitim vermek olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, \"Bu uygulamada, öğretmenlerimiz okulumuzdan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayarlanan servis araçlarıyla köylere çocukların ayağına giderek öğrencilere sunuyor. Bunun amacı da çocuklarımızın okul öncesi zihinsel bedensel gelişimini sağlamak katkıda bulunmak. Günümüzde bedensel ve zihinsel gelişimin yüzde 70\'i 0-6 yaş grubunda tamamlanmaktadır. Biz de Milli Eğitim Bakanlığımızın sunmuş olduğu imkanlarla buralarda öğretmenlerimizin eşliğinde yapmaya çalışıyoruz. Velilerimiz bu durumdan çok memnunlar. hatta ulaşamadığımız köylerden de bizlere talepte bulunuyorlar\" dedi.

\'ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GİDİYORUZ\'

Projede bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Okul Öncesi Öğretmeni Emel Evkızıltan, \"Çocuklarımız taşımalı eğitim sisteminden yararlanamadıkları için biz öğretmenler olarak onların ayağına gidiyoruz. Karşılıklı olarak bir memnuniyet içerisindeyiz. Çocuklarımızdan, velilerimizden aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bu projenin daha da geliştirilerek devam edilmesi düşüncesindeyim. İlk başlara göre çok mesafe kat ettik çocuklarımızın gelişmesinde\" diye konuştu.

\'İYİ Kİ BU PROJE VAR\'

Velilerden Emine Balı ise, \"Çok güzel bir uygulama. Gayet memnunum. Oğlumda gelişme olduğunu gördük. Taşımalı sistemle çocuklarımızı okula gönderemiyorduk. Ama öğretmenlerimiz geldi. Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ederiz. İyi ki bu proje var\" diye konuştu.



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