Bu da Obama dondurması

Rusya'da bir reklam ajansının yeni bir dondurmanın tanıtımında ABD Başkanı Barack Obama'yı anımsatan bir imge kullanması tartışma yarattı.



Yekaterinburg kentinde bir dondurma üreticisinin geçen hafta piyasaya sürdüğü vanilyalı-çikolatalı "Duet" adlı dondurmanın reklamında, bilgisayarda oluşturulmuş, gülümseyen ve Obama'yı andıran çizgi kahraman elinde dondurmayla Amerikan Kongre binasının önünde duruyor.



Reklamda, "(Bu dondurma) Herkesin dudaklarında.. Çikolatalı beyazın içinde" sloganı kullanılmış.



Reklam ajansı, reklamın eğlenceli olmasını amaçladıklarını bildirdi.



Bir yetkili, "Bu ürün, çikolata dolgulu vanilyalı dondurma. Bu yüzden, Beyaz Saray'ın içindeki siyahi Obama benzetmesinden yola çıktık" diye konuştu.



Çeşitli insan hakları kuruluşları reklamı "kaba" bulduğunu açıkladı.