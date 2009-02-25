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Dünya

Bu da New York'taki mucize kurtuluş

Geçen ay New York’ta bir yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yapmış ve kimse ölmemişti

25 Şubat 2009 02:00

* New York’ta 17 Ocak'ta bir yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra Hudson nehrine zorunlu iniş yapmış ve pilotun üstün başarısı sayesinde yolcuların burnu bile kanamamıştı .

* Bir kuş sürüsüne çarparak iki motoru da duran uçağın bütün yolcuları kurtarılmıştı 

Mucize kurtuluşun fotoğrafları - FOTOGALERİ

Dünya bu pilotu konuşuyor

Görgü tanıkları uçağın iniş takımları olmadan nehre doğru alçaldığını söyledi. İç hatlar seferini yapan uçakta 146 yolucu ile 5 mürettebat bulunuyordu. Uçağın kuş sürüsüne çarptığı, pilotun havaalanına geri dönmeye çalıştığı ancak başaramadığı dile getirildi. Ancak zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuların tamamının kurtarıldığı açıklandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı da uçağın düşmesinin bir terör saldırısıyla ilgisi olmadığını, ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Uçak kazasında, uçakta bulunan 155 kişinin tümümün sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Federal havacılık yetkilileri, Hudson Nehri’ne düşen uçakta 150 yolcunun ve 5 mürettabatının bulunduğunu ve tümünün kurtarıldığını teyid ettiler.

Televizyonlardaki haberlerde, dondurucu nehir sularından kurtarılan yolcuların birkaçının hastaneye götürüldüğü, ancak çoğunluğunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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