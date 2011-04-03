'Bu da nazar boncuğu olsun'

T24 - Bursaspor ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kocaman’ın yaptığı açıklamalar şöyleydi:



'BURSASPOR ARAYI İYİ DEĞERLENDİRMİŞ'



Araya girerken iyi bir galibiyetle girdik. Bursaspor için de eğimin biraz aşağıya doğru gözüktüğü bir ara başlangıcıydı. Arayı çok iyi değerlendirmiş Bursaspor. Bizim açımızdan bakarsak, maça son derece istekli başladık.





'KANATLARI KULLANMAMIZ GEREKİYORDU'



Saha dizilişimizde ufak da olsa bir değişiklik vardı. Semih ve Niang’ı ileride beraber kullanmak istedik. Bunu yapmak için topu kenarlardan getirmemiz gerekiyordu. Bunu yapamayınca istekli oyun sadece istekli oyun olarak kaldı. Bursaspor bekleri de oyuna katılmaya başlayınca daha dengeli oynamaya başladık. İlk yarı kontrolümüzde geçti. Sadece gole bakıyordu her şey. Bu oyunu golle sonuçlandıramayınca 2 puan kayboldu. Olsun, daha çok maç var.





'BU KAYIP NAZAR BONCUĞU OLSUN'



Gelecek haftalarda olabilecek puan kayıplarının telafisi olmayacaktı. En azından pu kayıp bizim için nazar boncuğu olabilir. Hem bizim hem de rakibimiz için zorlu maçlar var geride kalan. Az puan kaybeden avantaj sağlayacak.