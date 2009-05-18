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Dünya

Bu da 'mükemmel' bebek

İngiliz basınının görünümü nedeniyle 'Kıllı Melek' ifadesinde bulunduğu şarkıcı Susan Boyle, şan şöhretin ardından oyuncak bebekleriyle gündeme geldi.

18 Mayıs 2009 03:00

Geçtiğimiz ay İngiltere'de yapılan bir müzik-yetenek yarışmasında ilk başta alay konusu olup ardından sesiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan İskoçyalı 48 yaşındaki Susan Boyle'un oyuncak bebekleri internet üzerinden satışa çıkarıldı.

İngiliz basınının görünümü nedeniyle 'Kıllı Melek' ifadesinde bulunduğu İskoçyalı şarkıcı Susan Boyle, ün şan şöhretin ardından bir de oyuncak bebekleriyle gündeme geldi.

46 yaşındaki Debbie Ritter'ın kumaş parçaları ve telden hazırladığı Susan Boyle oyuncak bebeklerinin saçları da kuş tüyünden yapıldı.

İngiltere'deki Britain's Got Talent yarışmasının ardından dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen ve internet üzerinden de tam 100 milyon kişinin online olarak izlediği Boyle'a oldukça benzeyen bebekler, koleksiyonerlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

El yapımı 10 santim boyundaki oyuncaklar, tanesi 14 sterlinden satışa çıkarılacak.

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