-BU DA MEMURUN PİYANGO ÇEKİLİŞİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Memurlar, yeni yılın ilk eyleminde temsili milli piyango çekilişiyle, hükümetin memurlara yönelik icraatlarını protesto etti. Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) üyesi bir grup, Kızılay'daki Milli Piyango İdaresi önünde eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Eğitim HAKSEN Genel Başkanı Hanifi Gökçek, hak ve emek mücadelesi açısından 2010 yılının kayıplarla dolu bir yıl olduğunu söyledi. Anayasa değişikliği tartışmaları ve referandum gölgesinde geçen 2010'da kamu çalışanlarına yüzde 2.5 ile tarihinde en düşük maaş artışının verildiğini öne süren Gökçek, 2011'deki taleplerine ilişkin şunları kaydetti: ''İptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yapılan 657 sayılı 4-C maddesi, mahkeme kararı beklenmeden iptal edilerek tüm 4-C ve 4-B personeli kadroya geçirilmelidir. Bordro kirliliği kaldırılarak adil ve sade bir ücret sistemine geçilmelidir. Sendikal haklardaki değişiklikleri içeren Anayasa değişiklerine ilişkin uyum yasaları biran önce çıkarılarak memurların 2011 de toplu sözleşme masasına oturmaları sağlanmalıdır. 657 sayılı yasada değişiklik yapan hükümler, torba yasadan da çıkarılarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu hizmet verenleri de hizmet alanları da gözeten köklü bir yasal düzenleme yapılmalıdır'' Daha sonra temsili olarak yapılan memurların milli piyango çekilişinde, büyük ikramiye ''yüzde 4 maaş zammı'', teselli ikramiyesi ''20 lira aile yardımı'', amorti ise ''5 lira asgari geçim indirimi'' olarak belirlendi. Grup, alkışlı protestonun ardından dağıldı.