Bu da Kürtlerin Nobel'i!

Kürdistan Yerel Hükümeti’nin İskandinavya temsilciliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kurtgala, geçen yılın başarılı Kürtlerine ve 'Kürdistan' dostlarına ödül verdi.





22 Ocak 2009 Perşembe gecesi İsveç’in başkenti Stockholm’de tarih tiyatro Södra Teatern'in ev sahipliği yaptığı gala, Şivan Perwer ile ile start aldı.



Kuzey Irak’lıların ‘Nobeli’ sayılan Kurtgala’nın programı, Kürdistan Yerel Hükümeti’ni temsilen Gençlik ve Spor Bakanı Taha Berwarî’nin açılış ve teşekkür konuşması ile başladı. Folklor Ekibinin dansları, Chopy’nin stranları ve son albümünün kapağına Kürdistan bayrağı koyan İsveçli Ses & Piano sanatçısı Lars Demian’ın gösteri ile devam etti.



Geceye ayrıca İsveçli ve Kürt siyasi parti temsilcileri, parlamenterler, sanatçılar, dernek temsilcileri ve İsveç’te yaşayan Kürtler katıldı.



İsveç Sol Parti Başkanı Lars Ohly, parlamenterler Fredrik Malm, Ula Hoffman, Maria Vetterstrand, Mahmud Fehmi, Agneta Börjesson, ABD Stockholm Büyükelçiliği adına Robert Silver, Stockholm Belediyesi’nden Carin Jämtin, Ombdusman Katri Linna, İsveç Dışişleri Bakanlığından Tommy Art, Irak Stockholm Konsolos’u Ahmed Bamernî, Sosyal Demokrat Partisinin Kürdistan Network temsilcileri Claes Nordmark ve Conny Fredriksson davetliler arasındaydı. Yılın Kürdü ödülü Dalkurd Futbol kulübü'ne verildi.



Galanın sunuculuğunu tiyatrocu Soran Îsmail ve David Druid yaptı. Program Şivan Perwer dinletisi ile son buldu.

