-BU DA KOYUN KEÇİ YOLSUZLUĞU IĞDIR (A.A) - 21.10.2010 - Iğdır'da koyun keçi desteklemelerinden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 13'ü tutuklu toplam 517 kişinin yargılandığı davanın iddianamesi, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart tarihinde başlatılan operasyon kapsamında, aralarında Tarım İl Müdürü Yusuf Yıldırım ile İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri bünyesinde çalışan personelle birlikte toplam 13 kişinin tutuklu olduğu davanın iddianamesi hazırlandı. Toplam 288 sayfalık iddianamede, 13'ü tutuklu 517 sanık ''suç işleme amacı ile örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilikle'' suçlanırken, söz konusu kişilerin kamuyu 3 milyon 700 bin TL zarara uğrattıkları ve son 2 yıl içerisinde 460 bin hayvan küpelenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer alıyor.