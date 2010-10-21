T24 LogoT24 Logo
Gündem

BU DA KOYUN KEÇİ YOLSUZLUĞU IĞDIR (A.A)

21 Ekim 2010 15:14

-BU DA KOYUN KEÇİ YOLSUZLUĞU IĞDIR (A.A) - 21.10.2010 - Iğdır'da koyun keçi desteklemelerinden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 13'ü tutuklu toplam 517 kişinin yargılandığı davanın iddianamesi, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart tarihinde başlatılan operasyon kapsamında, aralarında Tarım İl Müdürü Yusuf Yıldırım ile İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri bünyesinde çalışan personelle birlikte toplam 13 kişinin tutuklu olduğu davanın iddianamesi hazırlandı. Toplam 288 sayfalık iddianamede, 13'ü tutuklu 517 sanık ''suç işleme amacı ile örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilikle'' suçlanırken, söz konusu kişilerin kamuyu 3 milyon 700 bin TL zarara uğrattıkları ve son 2 yıl içerisinde 460 bin hayvan küpelenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24