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Dünya

Bu da İsrail'in Guantanamo'su

İsrail'de haklarında dava açılmamış 540'tan fazla Filistinlinin tutuklu olduğu ortaya çıktı.

06 Şubat 2009 02:00

ABD'nin Afganistan ve Pakistan'dan toplayarak Guantanamo üssüne götürdüğü tutsakların varlığı biliniyor. Oysa aynı durum İsrail'de de var. İsrail'de haklarında dava açılmamış 540'dan fazla Filistinlinin tutuklu olduğu ortaya çıktı. 
 
İsrail'in Gazze operasyonunda yaklaşık olarak da olsa, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı biliniyor. Ama kaç kişiyi tutuklayıp götürdükleri bilinmiyor. Gazze operasyonundan sonra pek çok ailede kayıplar ortaya çıktı. Ne cesetleri var ortada ne de başka bir iz. Oysa İsrail askerlerinin bazı Gazzelileri, Hamas militanı diye tutuklayıp götürdüğü de biliniyor. Ama birçoğunun akıbeti meçhul.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, yayımladığı raporda, cezaevlerinde haklarında dava açılmamış 548 Filistinlinin bulunduğunu, bunlardan 2'sinin 4.5 yıldır cezaevinde tutulduğunu ve tutuklulardan 6'sının çocuk olduğunu belirtti.

Raporda, geçen yıl sonunda toplam 7 bin 904 Filistinlinin İsrail'deki cezaevlerine kapatıldığı açıklandı.

Raporda ayrıca, İsrailli güvenlik güçlerinin geçen sene 87'si çocuk 455 Filistinliyi öldürdüğü, bu Filistinlilerden en az 175'inin hiçbir çatışmaya karışmadığı, aynı dönemde İsrailli 18 sivil ve 10 askerin öldüğü belirtildi.

Rapor, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 27 Aralık'ta başlattığı saldırılarda ölenleri kapsamıyor.

Örgüt, Batı Şeria'daki bir olay sırasında ordu mensuplarının sivil Filistinlileri yaraladıklarını anımsatarak, İsrailli yetkilileri bir kez daha, bu askerler hakkında soruşturma başlatmamakla suçladı.

İsrail'in son Gazze saldırısında bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin Filistinli de yaralandı. Ancak bu saldırıda kaç Filistinlinin kaybolduğunu hiç bir kuruluş bilmiyor.

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