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Dünya

Bu da İngiltere’nin paralel devleti!

The Independent: Mason locasının uzun zamandır polis ve yargıya sızararak adalet sistemine üyelerini soktuğundan şüphe ediliyordu

14 Ocak 2014 10:29

İngiltere’nin yargı ve emniyet sistemine organize suç örgütlerinin Mason locaları aracılığıyla sızdığı iddia edildi.

İngiliz gazetesi Independent’ın özel haberine göre, yeraltı örgütleri Mason bağlantılarını kullanarak İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard’a “görevini suistimal eden” yetkililerin konuşlanmasına sebep oldu. 2002 tarihli bir emniyet raporuna dayanan habere göre, polis bu teşkilatlanmayı adını Roma İmparatorluğu’nun ikinci imparatorundan alan Tiberius Operasyonu’yla açığa çıkardı. Independent, 2008 yılında yayınladığı bir emnniyet raporunda da Masonların polislere sızma girişimlerinin açıklandığını vurguladı.

Gazete, “Mason locasının uzun zamandır polis ve yargıya sızararak adalet sistemine üyelerini soktuğundan şüphe ediliyordu, ancak bunlar hep komplo teorisi olarak görüldü ve göz ardı edildi” ifadesini kullandı.

 

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