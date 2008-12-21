Bu da Ermenistan'ın 'Ergenekon'u

Ermenistan eski Dışişleri Bakanı ve bazı muhalif milletvekilleri, hükümeti yıkmaya teşebbüsten yargılanıyor



Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasında etkin rolü olduğu için, kendisini 'Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurucusu' olarak tanımlayan eski Dışişleri Bakanı Aleksander Arzumanyan ile yakın çevresinden 3 milletvekili, bu yılın başlarında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle önceki gün yargı karşısına çıktı.



Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan’ın yakın müttefiki ve şimdiki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın keskin muhalifi olan Arzumanyan, halkı yönetime karşı kışkırtma ve 10 kişinin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı geçen şubat ve marttaki sokak gösterilerini düzenlemekle suçlanıyor.



15 yıla kadar hapis alabilir



Devlet otoritesini gasp ederek hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekten yargılanan Arzumanyan ile öteki sanıklar suçlu bulunursa, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.



Arzumanyan’ın yargı karşısına çıkarılması uzun bir süreçte gerçekleşti. Davanın siyasi olduğunu savunan Arzumanyan’ın avukatları, hakimden davayı reddetmesini ve çekilmesini istedi. Bu nedenle dava uzun bir süre askıda kalarak ilk duruşması defalarca ertelendi.



Taraftarlarının “Seninleyiz”, “Siyasi tutukluları serbest bırakın” haykırışları arasında önceki gün mahkemeye gelen Arzumanyan, yargıç heyetine, “Bizi suçlamaya cüret ediyorsunuz. Ben ve arkadaşlarım bu devletin kurucularıyız. Ermenistan Cumhuriyeti adına onlarca uluslararası anlaşmaya imza attım. Bu davayı kabul etmemeniz gerekiyordu” diye seslendi.



Arzumanyan’ın yargılanmasına neden olan olaylar, geçen şubattaki devlet başkanlığı seçiminden kaynaklandı. Serj Sarkisyan’ın kazandığı seçimde aday olan eski Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, seçime hile karıştırıldığını iddia etti. Başkent Erivan’da düzenlenen ve Sarkisyan’ın protesto edildiği gösterilerde çıkan olaylarda 2 polis ve 8 sivil hayatını kaybetmişti.



'İddialar düzmece'



Arzumanyan’ın yargılanmasına karşı çıkan muhalif çevreler, davanın tamamen siyasi olduğunu ve Sarkisyan’ın muhalefeti yok etmeyi amaçladığını iddia ediyor. Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulunan Arzumanyan, aleyhindeki iddiaların düzmece olduğunu ve politik olarak cezalandırılmak istendiğini söyledi.