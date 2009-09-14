'Bu cücenin işini bitirin'

Fransız istihbaratının en tepesindeki ajanın günlüğü olay yarattı

12 yıl Fransız istihbaratını yöneten Yves Bertrand’ın günlüklerinde, eski başbakan de Villepin’in, Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin önünü kesmek için Fransız istihbaratına, “Bu cüceyi bitirin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

Fransa'da gelecek hafta görülecek Clearstream skandalı davası, eski istihbarat şefi Yves Bertrand’ın (64) politikacıların özel hayatı ile ilgili iddialarını gündemin bir numaralı maddesi haline getirdi. Eski başbakan Dominique de Villepin’in Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye komplo kurduğu iddialarını araştıran Clearstream davası kapsamında geçen yıl günlüklerine el konan eski istihbarat şefi, bu defterlerdeki çarpıcı notları eylül sonunda yayınlanacak kitabında detaylandırdı. Yves Bertrand’ın telefon dinlemeleri ve araştırmalar sonucu edindiği bazı bilgiler şöyle:

- Sarkozy ilk eşinden Cecilia Sarkozy için boşandı. Sarkozy boşanmadan Cecilia ile ilişkiye girmeye başlamıştı.

- Cecilia Sarkozy’nin havuz başında çekilen çıplak fotoğrafları dönemin başbakanı Dominique de Villepin’in bir bakanı tarafından magazin dergilerine dağıtıldı ancak yayınlanmadı.

- Fransız istihbaratı Cecilia’ya, Sarkozy’nin kendisini aldattığını haber veriyordu.

- Sarkozy’nin ilişkiye girdiği kadınlardan biri sonradan kabinesinde bakan olan bir milletvekilinin eşiydi.

- Eski bir bakan Fas’ta bir otelde “küçük oğlanlarla” seks yapıyordu. Bir başka bakan ise kokain bağımlısıydı.

- Bir televizyon programı eski cumhurbaşkanı Chirac’ın eşi Bernadette ile dalga geçiyordu. Bunun üzerine yapımcı hakkında uyuşturucu kullanımından soruşturma açıldı.

- Chirac, Kanada’da yüzünü gerdirdi.