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"Bu çoook ama çooook özgürlükçü yaklaşım sadece iktidara mı; muhalefet için de geçerliyse kısa sürede İsveç, Norveç oluruz"

"Vay! Vay! Vay! Maşallah! Maşallah!"

23 Kasım 2018 13:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Man adası belgeleri ile ilgili iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sarfettiği  "Şerefsiz, alçak, düzenbaz" sözlerine ifade özgürlüğü dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dava sonucunu değerlendirerek, "Eğer mahkemelerimiz, bu çoook ama çooook özgürlükçü yaklaşımı, sadece iktidardaki siyasetçilerimiz söz konusu olduğunda değil de muhalefetteki siyasetçilerimiz söz konusu olduğunda da ortaya koyarlarsa...Çok kısa sürede İsveç, Norveç falan oluruz" dedi. 

TIKLAYIN -Savcılık: Soylu'nun "Şerefsiz, alçak, düzenbaz" sözleri ifade özgürlüğü!

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sarf edilen sözler nedeniyle dava ettiği  Süleyman Soylu ile ilgili mahkemenin "kovuşturmaya gerek yoktur!" kararı verdiğini belirtti. Kararın  gerekçesi ise şöyle: "Kanaat açıklama özgürlüğü, kışkırtmayı da kapsar. Politikacılara karşı sert eleştiriler yapılabilir. Politikacılara karşı saldırgan ifadeler kullanılabilir. Politikacılara karşı kaba cümleler kurulabilir."

"Bu çoook ama çooook özgürlükçü yaklaşımı..."

Ahmet Hakan,  söz konusu kararı yorumlayarak, "Vay! Vay! Vay! Maşallah! Maşallah! Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer mahkemelerimiz, bu çoook ama çooook özgürlükçü yaklaşımı, sadece iktidardaki siyasetçilerimiz söz konusu olduğunda değil de muhalefetteki siyasetçilerimiz söz konusu olduğunda da ortaya koyarlarsa... Çok kısa sürede İsveç, Norveç falan oluruz" diye yazdı. 

 

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