Bu çocuklar inşaat işçisi mi ilkokul öğrencisi mi?

T24- Uşak'taki Mehmet Sadık Boz İlköğretim Okulu'nda inşaat işçisi gibi harç kardırılan öğrencilerin durumu bir veli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Veli Metin Çınar, valiliğe şikayetçi olduğunu ancak hiçbir işlem yapılmadığını öne sürerken, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Çocukların çalıştırıldıkları video için TIKLAYIN

Mehmet Sadık Boz İlköğretim Okulu'nda ocak ayında öğrencilerin inşaat işçisi gibi çalıştırıldığını gösteren ve bir öğrenci velisi tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntüler, eğitim skandalını gözler önüne serdi.

Okul Aile Birliği İkinci Başkanı Metin Çınar, 550 öğrencinin bulunduğu okulun yönetimini Uşak Valiliği'ne şikayet etti.

Okulda 3 çocuğunun öğrenim gördüğünü ifade eden Metin Çınar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ocak ayı ortalarında çocuklarım okuldan gelir gelmez, öğretmenlerinin öğrencilere balyoz, çekiç, kazma, kürek vererek okul bahçesindeki asfaltı kırdırdıklarını söyledi. Bunun üzerine okula gidip konuyu sorduğumda Okul Müdürü O.U (Osman Uçar), 'Paramız yok devlet destek vermiyor. Biz de çocuklarla yapıyoruz' cevabını verdi.

Aradan 1-2 hafta geçti olay kafamı kurcaladı ve çocuklarıma bakmak için okula gittiğimde öğrencilerin okul bahçesinde ellerinde kürek harç kardıklarını gördüm. Bunu cep telefonuma kaydettim. Okulun hademesi, parası ve imkanı varken eğitim görmeye gelen öğrencilerin vardiyalı olarak derslerinden alınıp çalıştırılmaları ne kadar doğru yetkililere sormak istiyorum. Görüntüleri çektikten sonra öğrencileri çalıştıran okulun Sosyal Bilgiler öğretmeni M.K'ya (Mehmet Karaca) 'siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz bu çocukların derste olması gerekiyor' dediğimde, 'Biz çocuklara fazladan not veririz derslerinde sıkıntı olmaz' cevabını verdi. Okul Müdürü O.U.'dan da 'Git nereye şikayet edersen et' cevabını aldım."

Valiliğe şikayet

Öğrencilerin okulda inşaat işçisi gibi çalıştırılmasını görüntüleri ile birlikte Uşak Valiliği'ne yazdığı dilekçe ile şikayet ettiğini belirten Çınar, "Valilik dilekçemi aldı ve bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfettiş geldi. Benim ifademi aldılar ve görüntüleri izlediler. Ve 'Bu olayda bizim yapabileceğimiz bir şey yok' diyerek gittiler. Aradan 3 ay geçmesine rağmen okul müdürü ve öğretmen hakkından herhangi bir işlem yapılmadı" dedi.

Çınar, "Okul müdürü O.U'yu geçen yıl da farklı sebeplerden defalarca Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etmiştik. Müdür hakkında soruşturma bile açılmadı. Ben ve diğer veliler çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için uğraşırken, burada saltanat sürülmesi, çiftlik gibi yöneltilmesi, çocuklarımızın geleceğiyle oynanmasını hazmedemiyoruz. Bu konuda başta Uşak Valisi Özdemir Çakacak ve diğer yetkililerden acil yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Soruşturma devam ediyor

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün ise "Velinin şikayetine bağlı olarak Mehmet Sadık Boz İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin inşaat işinde çalıştırılması ile ilgili olarak müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış ve devam etmektedir. Konuyla ilgili daha sonra bilgi verilecek" dedi.