Bu çirkin takım benim Hollandam mı?

T24 - Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff, Dünya Kupası finalinde sergilediği futboldan dolayı Hollanda milli takımını yerden yere vurdu.



Cruyff, 1-0 kaybettiği final maçında dokuz sarı ve bir kırmızı kart gören Hollanda'yı "anti-futbol" oynamakla eleştirdi.



İspanyol gazetesi El Periodico'ya konuşan Hollanda'nın yaşayan futbol efsanesi Cruyff, "ne yazık ki oynadıkları kirli bir oyundu" dedi.



Cruyff, "bu çirkin, vahşi, sert ve sıkı oyun bir futbol tarzı olamaz. Eğer bundan memnunlarsa sorun yok ama kaybettiler" dedi.



Hollanda'yı 1974 ve 1978'de üst üste Dünya Kupası finallerine taşıyan "Total Futbol" anlayışının sembol ismi olan Cruyff, Mark van Bommel ve Nigel de Jong'un daha ilk yarıda atılması gerektiğini söyledi.



Iniesta'ya arkadan çok sert giren Van Bommel ve Xabi Alonso'nun göğsüne korkunç bir tekme atan De Jong'a tepki gösteren Cruyff, "o kadar berbat faullerdi ki benim bile canım yandı" dedi.



63 yaşındaki Hollandalı futbol adamı, "ülkemin kazanmak için böyle çirkin bir yol seçmesi beni çok üzdü" diye konuştu.



Göze hoş gelen kısa ve çabuk pasa dayalı futbol anlayışını sekiz yıl teknik direktör olarak görev yaptığı Barcelona'ya yerleştiren Cruyff, Barca'nın futbolunu benimseyen İspanya'nın bu başarısında bir anlamda zemin oluşturdu.



"Bana Hollanda'dan 'Inter gibi oynayabilir miyiz? Mourinho'nun Barca'yı durdurduğu gibi biz de İspanya'yı durdurabilir miyiz?' diye sordular" diyen Cruyff şu cevabı verdiğini söyledi:



"Hayır dedim, kesinlikle bu olmaz. Hayır dedim çünkü bu tarzdan nefret ediyorum. Hayır dedim çünkü ülkemin buna cesaret edeceğini ve tarzından vazgeçeceğini düşünmüyordum. Hayır dedim çünkü geçmişin büyük oyuncuları olmasa bile takımın kendine has güzel bir stille oynayacağını düşündüm. Ama yanıldım."



Johan Cruyff, finalin hakemi İngiliz Howard Webb'i de eleştirerek, "bir Dünya Kupası finalinde her şeyden önce mükemmel bir hakem yönetimi gerekir. Bir kupa finalinin hakemi cesur olmalıdır" dedi.





