T24 - Başbakan Erdoğan 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında terörün neden arttığına dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye bir yandan büyürken öte yandan hain pusularla durdurulmak isteniyor. Geçtiğimiz günlerde eli kanlı terör örgütünün saldırılarıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız yüreğimizi yaktı. Cinayet örgütünün kime, nasıl, nerede saldırdığına herkesin iyi bakması gerekir. Hayata, masumiyete, huzura kasteden gözü dönmüş bu cinayet örgütü ne istiyor, kimin taşeronluğunu yapıyor? " dedi.



Başbakan konuşmasına, "Türkiye bu musibeti bertaraf edecektir. Hukuk ve meşruiyet zemininden ayrılmadan gereken her adım atılacaktır. Bundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum". diye devam etti.





BM’yi eleştirdi



Başbakan Mısır, Tunus ve Libya ziyaretlerinin ayrıntılarını anlattı, "Türkiye bu coğrafyayla yeniden buluşuyor, yeniden kaynaşıyor." dedi



"İnşallah her anında kendimizi adeta evimizde hissettiğimiz bu kardeş ülkelerle birlikte bölgemizin geleceğini de hep birlikte inşa edeceğiz. Bu gelecekte barış olacak, dostluk olacak, kardeşlik olacak, buna can-ı gönülden inanıyorum".



Başbakan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini de hatırlattı, Birleşmiş Milletlere yönelik eleştirilerini tekrarladı.



"Üzülerek ifade edeyim ki insanlık için çözümler üretmek üzere kurulmuş bulunan bütün bu uluslararası kurum ve kuruluşlar, birkaç büyük ülkenin kısır menfaat hesaplarına teslim edilmiş durumdadır."





'Dünya eski dünya değil'



"Bazı ülkeler yaptığında suç teşkil eden eylem ve girişimler, İsrail yaptığında nedense görmezden gelindi, geliniyor hala da aynı şekilde gelmeye devam ediyorlar. Neye güveniyor? Bugüne kadar yaptığı yanlışları görmezden gelen Batılı ülkelere güveniyor. Artık deniz bitmiştir; dünya eski dünya değil, bunu herkesin görmesi lazım…"



Rumların Akdeniz’de giriştiği sondaj provokasyonu da Başbakan’ın gündemindeydi.



"Sayın Eroğlu Rumların petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, iki tarafın temsilcilerinin yer aldığı özel amaçlı bir komisyon kurulmasını öneriyor. Eğer bu iyi niyetli çaba da karşılıksız bırakılırsa, o takdirde ne Türkiye’nin, ne KKTC’nin böyle oldubittilerle hak kaybına uğratılmasına asla izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi gerekiyor."





