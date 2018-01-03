'Bu çığlığa alışmayın'; Nuriye ve Semih açlık grevinin 300. gününde!

OHAL KHK’leri ile ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevinde 300. gününe girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte milletvekilleri Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Murat Emir ve Utku Çakırözer, Gülmen ve Özakça’yı ziyaret etti. Gülmen, CHP’li vekillerin ziyaretinde, “Biz Türkiye halklarından istiyoruz ki, kulaklarınız bu çığlığa alışmasın. Bu adaletsizliğe alışmayalım” çağrısında bulundu.

OHAL KHK’leri ile ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinde 300. günü tamamladı. Gülmen, CHP’li milletvekillerinin ziyaretinde, “Biz Türkiye halklarından istiyoruz ki, kulaklarınız bu çığlığa alışmasın. Çığlığımız bizi zafere taşısın” çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte milletvekilleri Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Murat Emir ve Utku Çakırözer, açlık grevlerinin 300. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret etti. Ağbaba, “OHAL Komisyonu’nu bir kez daha Nuriye ve Semih ile ilgili kararlarını derhal açıklamaya davet ediyoruz. Bu vebali kimse alamaz” dedi. Ağbaba ve Sarıhan, OHAL Komisyonu’nun kararını bir an önce vermesi için TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunduklarını da anımsattı.

Akademisyen Nuriye Gülmen görüşmede ‘Türkiye halklarına kulaklarınız bu çığlığa’ vicdanınız bu adaletsizliğe alışmasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Komisyona çağrı: Karar verdiyseniz açıklayın

Gülmen, “Açlık grevi yapan bir insan için açlığın saati farklı işler. 300 günün de bizim için farklı bir anlamı var bu yüzden. Bu bir çağrı. En başından beri söylediğimiz buydu, bu bir çığlık demiştik, açlık grevini böyle tarif etmiştik. O çığlık 300 gündür sizin kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Biz Türkiye halklarından istiyoruz ki, kulaklarınız bu çığlığa alışmasın. Bu adaletsizliğe alışmayalım. Çığlığımız bizi zafere taşısın” dedi. Gülmen, OHAL Komisyonu’nun kararını verdiyse açıklamasını, vermediyse kendilerini derhal işlerine iade etmesini istedi.

43 kiloya düşen öğretmen Semih Özakça ise, “300 gün boyunca sadece sıvı ve B1 vitamini alarak direndik ama asıl olarak kazanacağımıza olan inancımız bizi ayakta tutuyor” dedi. Gülmen ve Özakça’ya destek için açlık grevine başlayan Esra Özakça da 225. günü, 41 kilo olarak geride bıraktı.

Sosyal medyadan da destek

Gülmen ile Özakça’nın açlık grevinin 300. günü dolayısıyla sosyal medyadan da destek geldi. CHP’li vekil Veli Ağbaba, “Tam 300 gündür adaleti açlıkla bekliyorlar. Bugün ziyaret ettiğimiz Nuriye ve Semih, bu çığlığı herkes duysun ama sakın kimse alışmasın, çünkü alışmak en büyük yenilgidir diyorlar. Artık bu çığlığa kulak verilsin, Nuriye ve Semih işlerine iade edilsin” dedi. Yüksel direnişçisi Veli Saçılık iş talebini yinelerken Acun Karadağ, “Nuriye size ne yaptı da bu kininiz 300 gündür dinmedi? Bir devlet vatandaşına kin duymaz. İşlerini geri verin” ifadelerini kullandı.